Шотландската метъл група Alestorm идва в София през ноември

Шотландската метъл група Alestorm идва в София през ноември Снимка: BGTSC
София,  
25.08.2025 12:46
 (БТА)

Шотландската метъл група Alestorm ще има концерт в София на 29 ноември, съобщават организаторите от BGTSC.

Събитието в столичния Joy Station е част от европейското турне, представящо най-новият албум The Thunderfist Chronicles, издаден преди два месеца от Napalm Records. 

Alestorm е основана през 2004 г. в Пърт , Шотландия, като Battleheart, студиен проект на Кристофър Боус и Гавин Харпър. Първоначално замислена като стандартна пауър метъл група, успехът на песента Heavy Metal Pirates убеждава групата да възприеме трайно пиратска тема и да включи фолк метъл елементи в музиката си. В момента групата се състои от водещия вокалист/ клавирист Кристофър Боус, басиста Гарет Мърдок, барабаниста Питър Алкорн, клавириста и вокалист Елиът Върнън и китариста Мате „Бобо“ Бодор. След подписването на договор с Napalm Records през 2007 г., дебютният им албум, Captain Morgan's Revenge , е издаден на 25 януари 2008 г. 

