Министър Красимир Вълчев откри 23-ото издание на Националните летни студентски игри "Летен университет" в Китен

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев присъства на откриването на 23-ото издание на Националните летни студентски игри „Летен университет” в Китен. Събитието, което се провежда между 24 и 31 август, се провежда в навечерието на 25-ата годишнина на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС), съобщиха от организацията.

Тази година в събитието се включват рекорден брой участници - 650 студенти и докторанти от над 33 висши училища в България. Участниците ще се съревновават в разнообразни спортни дисциплини и участват в културна и образователна програма.

Огънят на Националните студентски летни игри „Летен университет“ бе запален от д-р Даниел Парушев, председател на НПСС между 2020 и 2024 г., министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев и председателя на Националното представителство на студентските съвети г-н Ангел Стойков. От името на състезателите клетвата произнесе Златан Врачалийски, а от името на съдиите – Сергей Сергиев.

Сред официалните гости на откриването бяха още съветникът на министъра Кристиян Маджуров и народният представител в 51-то Народно събрание Галя Василева. Своята подкрепа изразиха и кметовете на Поморие Иван Гайков и на Китен Николай Марков. Присъстваха още д-р Никола Танаков, директор на Националния студентски дом, доц. д-р Николай Стайков, член на Управителния съвет на Българската федерация по тенис, проф. д-р Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, проф. Красимир Петков, ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“, както и доц. д-р Драгомир Стефанов, заместник-кмет на район „Студентски“.