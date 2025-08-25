Подробно търсене

Комо отказа да продаде халфа Нико Пас на Тотнъм за 70 милиона евро

Мирослав Димитров
Antonio Saia/LaPresse via AP
Комо,  
25.08.2025 12:33
 (БТА)

Италианският футболен клуб Комо отказа да продаде халфа Нико Пас на Тотнъм, съобщава журналистът Фабрицио Романо.

Според източника, лондончани са предложили 70 милиона евро за 20-годишния аржентинец, но са получили отказ. Самият Пас иска да остане в Комо и през следващото лято да се върне в Реал Мадрид, където играеше, преди да премине в Комо през 2024 година.

През сезон 2024/25 Пас отбеляза 6 гола и направи 9 асистенции в 35 мача за Комо. Договорът му е до 30 юни 2028 г.

/МД/

