Комо отказа да продаде халфа Нико Пас на Тотнъм за 70 милиона евро

site.btaКомо отказа да продаде халфа Нико Пас на Тотнъм за 70 милиона евро
Италианският футболен клуб Комо отказа да продаде халфа Нико Пас на Тотнъм, съобщава журналистът Фабрицио Романо.
Според източника, лондончани са предложили 70 милиона евро за 20-годишния аржентинец, но са получили отказ. Самият Пас иска да остане в Комо и през следващото лято да се върне в Реал Мадрид, където играеше, преди да премине в Комо през 2024 година.
През сезон 2024/25 Пас отбеляза 6 гола и направи 9 асистенции в 35 мача за Комо. Договорът му е до 30 юни 2028 г.
/МД/
