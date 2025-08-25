Комо отказа да продаде халфа Нико Пас на Тотнъм за 70 милиона евро

Италианският футболен клуб Комо отказа да продаде халфа Нико Пас на Тотнъм, съобщава журналистът Фабрицио Романо.

Според източника, лондончани са предложили 70 милиона евро за 20-годишния аржентинец, но са получили отказ. Самият Пас иска да остане в Комо и през следващото лято да се върне в Реал Мадрид, където играеше, преди да премине в Комо през 2024 година.

През сезон 2024/25 Пас отбеляза 6 гола и направи 9 асистенции в 35 мача за Комо. Договорът му е до 30 юни 2028 г.