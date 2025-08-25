Шаби Алонсо: "Мбапе е мотивиран и това е добре за целия отбор"

Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо коментира представянето на нападателя Килиан Мбапе в мача срещу Овиедо (3:0) от втория кръг на Ла Лига.

Французинът отбеляза два гола и беше заменен в края на мача.

"Килиан качи четири килограма, които свали заради заболяване на Световното клубно първенство. Не мога да кажа много за миналия сезон, защото тогава не бях треньор на отбора, но сега Килиан се справя добре, мотивиран е и това се отнася за целия отбор. Знаем, че ще вкара, но трябва да сме на една и съща вълна, когато имаме топката и когато я губим. Срещу Овиедо той игра добре, както и в предишните мачове. Продължаваме да се подобряваме и да видим какво още трябва да се подобри. Все още не работим заедно от дълго време, но мисля, че вече има позитиви“, каза Алонсо след победата над Овиедо.