Софийската филхармония посвещава вечер на Йохан Щраус-син

Софийската филхармония посвещава вечер на композитора, превърнал валса в световен символ на радост и елегантност – Йохан Щраус-син (1825-1899). Събитието е на 28 декември в зала „България“, съобщават от филхармонията.

Ще прозвучат безсмъртните творби на композитора – валсове, полки и маршове, които и до днес пленяват сърцата със своята лекота, блясък и неподражаема виенска атмосфера, коментират организаторите.

Гост-диригент е испанският маестро Марк Монкузи, чиято международна кариера включва концерти с водещи оркестри в Европа, Северна и Южна Америка, както и Азия. Известен със своята енергия, той вдъхва нов живот на класическите произведения и притежава дарбата да изважда най-доброто от музикантите на сцената.

Йохан Щраус-син създава над 500 произведения, сред които „На хубавия син Дунав“. Творбите му обединяват виртуозна оркестрация, мелодична изящност и неподправен хумор. Концертът е своеобразен музикален поклон пред неговата 200-годишнина, допълват от филхармонията. По думите им няма друга музика, която да е толкова неразривно свързана с празничния дух на Европа, колкото тази на Щраус.

Новогодишният концерт във Виена, посветен на неговите произведения, отдавна се е превърнал в културен символ и световна традиция. С концерта „Честит рожден ден, Йохан Щраус!“ Софийската филхармония вплита тази международна традиция в български контекст, превръщайки вечерта в мост между Виена и София – два града, обединени от музиката.

/ДД