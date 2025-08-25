Ница преговаря за дясното крило на Бенфика Тиаго Гувея

Подробно търсене

Снимка: AP Photo/Nell Redmond
Ница,  
25.08.2025 12:46
Френският елитен Ница в момента води преговори за дясното крило на Бенфика Тиаго Гувея, написа вестник "Екип".

Клубът от Лига 1 иска да привлече футболисти под наем за един сезон, след което да купи правата му. Окончателният трансфер на футболиста ще струва около 8 милиона евро.

Бенфика иска да разчита на футболиста си и в реванша срещу Фенербахче в плейофите на Шампионската лига, като първият мач между двата тима завърши 0:0. След това португалският гранд е склонен да пусне крилото.

Интересно е, че Бенфика и Ница вече се срещнаха в предишния кръг на Шампионската лига, като тимът от Лисабон продължи напред след два успеха.

24-годишният Тиаго Гувея е юноша на Спортинг Лисабон, но е собственост на Бенфика. Той е бивш младежки национал на Португалия. 

