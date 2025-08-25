Турция удължи антидъмпинговите мита за внос на китайски вериги и шарнири през ЕС и започна проверки за вноса на изкуствена кожа

Министерството на търговията на Турция удължи антидъмпинговите мита за внос на вериги и шарнири от Китай през Европейския съюз, с изключение на Испания. Това става ясно от решение на Министерството на търговията, публикувано в Държавния вестник на Турция.

Мотивът за удължаване на антидъмпинговите мита е свързан с предотвратяването на нелоялната конкуренция при вноса и защитата на местното производство.

До решението за удължаването им се е стигнало след разследване на Министерството на търговията, при което са разкрити подробности как са били заобикаляни съществуващите мита върху китайски стоки. Турските власти са установили, че за да избегнат плащането на митата, някои вносители са пренасочвали продукти от Китай през страни от Европейския съюз, с изключение на Испания. Заради това вносът на вериги и шарнири ще бъде подложен на антидъмпингово мито от 1200 долара на метричен тон.

През октомври 2024 г. Турция наложи антидъмпингови мита и върху вноса на някои видове стомана от Китай, Русия, Индия и Япония, като най-високите бяха митата при вноса от Китай.

С друго свое решение, отново публикувано в турския Държавен вестник, Министерството на търговията предприе и разследване, свързано с изкуствените кожи, които са внос от Италия, Обединените арабски емирства и Египет.

Обект на разследване и проверки ще бъдат текстилни фабрики, които покриват или ламинират с полиуретан, който имитира кожа. Този тип продукти са използвани при тапицирането на мебели, автомобили и производството на обувки.

Причината за проверките са съмнения, че ефективността на наложените мита е била намалена, като резултатът от тях ще определи дали настоящите мерки трябва да бъдат засилени, за да бъдат предотвратени по-нататъшни нарушения.