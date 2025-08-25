Депозитите на домакинствата са нараснали с 12 на сто на годишна база до над 94 млрд. лева към края на юли, сочат данните на БНБ

Подробно търсене

Мартин Леков
Снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов, архив
София,  
25.08.2025 12:34
 (БТА)

Депозитите на домакинствата в българската банкова система са нараснали с 12,2 на сто на годишна база до 94,388 млрд. лева към края на месец юли тази година, сочат данните на Българската народна банка. За сравнение, към края на същия месец на миналата 2024 година влоговете на домакинствата са достигали 84,13 млрд. лева. Годишният темп на растеж се засилва през седмия месец на тази година, след като през предходния месец юни бе отчетен ръст от 11,2 на годишна база.

Размерът на депозитите на домакинствата (и НТООД) се равнява на 43 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на България.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 48,046 млрд. лева към края на юли, като нарастват със 7,8 на сто на годишна база (годишен ръст от 6,1 на сто през юни).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 14,1 на сто на годишна база през юли 2025 година (30,5 на сто годишно увеличение през юни 2025 г.) и в края на месеца достигат 3,799 млрд. лева.

Така в края на юли 2025 г. депозитите на неправителствения сектор достигат 146,233 млрд. лева, което се равнява на 66,6 процента от БВП на страната. Годишното увеличение на депозитите възлиза на 10,8 на сто (10 на сто през преходния месец юни).

Годишният растеж на депозитите на неправителствения сектор може да се ускори до 15,7 на сто в края на 2025 година, главно в резултат на очакваното по-интензивно депозиране на свободни парични наличности в банковата система в периода преди присъединяването на България към еврозоната с цел последващо превалутиране в евро, прогнозира БНБ в последното издание на своята Макроикономическа прогноза.

/ВЙ/

