Подробно търсене

Мъж е в кома след инцидент с тротинетка на пътя между Черноморец и Созопол

Кореспондент на БТА в Бургас Мая Стефанова
Мъж е в кома след инцидент с тротинетка на пътя между Черноморец и Созопол
Мъж е в кома след инцидент с тротинетка на пътя между Черноморец и Созопол
Снимка: Христо Стефанов/БТА, архив
Бургас,  
25.08.2025 12:59
 (БТА)

Мъж от София на 23 години е в кома след инцидент с електрическа тротинетка, станал на вътрешния път между Созопол и Черноморец, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас. На 23 август, минути преди 6:00 ч. сутринта, мъжът е катастрофирал самостоятелно, след като се е движил с несъобразена с релефа на местността скорост и е загубил контрол над превозното средство.

Мъжът, който е с отнета шофьорска книжка след употреба на алкохол, е откаран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Настанен е за лечение в "Реанимация" с черепно-мозъчна травма и е на апаратно дишане.

По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:09 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация