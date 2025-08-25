Фолклорен фестивал, концерти, спорт и инициативи за децата са в програмата по повод празника на Раднево. Разнообразните събития ще се проведат между 2 и 8 септември. Това става ясно от публикация на местната администрация в официалния й сайт.

Начало на тържествата ще бъде поставено на 2 септември, когато е предвидена прожекция в лятно кино на площад „Коста Рашев“ в града, а програмата продължава на 4 септември с юбилейна изложба „80 години Иван Димитров“ на в Художествената галерия на Раднево. Между 5 и 8 септември са предвидени дни на отворените врати в Археологически музей „Марица изток“, Археологически парк „Нов живот за миналото“ и Художествената галерия.

Програмата за 5 септември включва турнир по борба „Крилат Димо“ и откриване на конкурса за индивидуални изпълнители „Тракийски славей – с песните на Динка Русева“. В същия ден ще започне и XIX Международен фолклорен фестивал, събиращ групи от България, Гърция, Сърбия, Република Северна Македония и Еквадор, който предвижда дефиле и концерт на участниците. Денят ще завърши с концерт и на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“, който ще се състои на площад „Коста Рашев“.

Кулинарно изложение на традиционни ястия, волейболен турнир и приятелска футболна среща са попаднали в афиша за 6 септември, когато ще се проведе и конкурсната програма на XIX Международен фолклорен фестивал – Раднево 2025. Жителите и гостите на града ще могат да видят и концертна програма на съставите от чужбина, предшестващ гост-изпълнителките на български фолклор – Калина и Невена.

Кулминацията на тържествата по повод празника на Раднево ще е на 7 септември с издигане на националния флаг под съпровода на химна на града в изпълнение на Марижана Иванова и приветствие от кмета на града Георги Петров. Денят ще продължи с изпълнения на местни състави, награждаване и закриване на XIX Международен фолклорен фестивал – Раднево 2025. Музикални изпълнения на Юнона, Торино и Пашата, Иван Тишев и Димитър Мариянов ще закрият тържеството.

Програмата на Община Раднево завършва на 8 септември с урок по родолюбие и детско парти, организирани от Сдружение с нестопанска цел „Дамски клуб Раднево“ в Археологически парк „Нов живот за миналото“.