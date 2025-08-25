Установено е огнище на болестта "шарка по овцете и козите" в свиленградското село Левка

Огнище на болестта "шарка по овцете и козите" е установено в свиленградското село Левка. По този повод днес на извънредно заседание се събра Областната епизоотична комисия, съобщи за БТА областният управител на Хасково Стефка Здравкова.

Заразата е регистрирана в животновъден обект с 220 овце. Всички те ще бъдат умъртвени по хуманен начин. Определена е трикилометрова защитна зона, както и 10-километрова предпазна зона около огнището.

С това огнищата на тази ветеринарна болест в област Хасково вече стават осем-девет. Последното регистрирано бе на 4 август също в Свиленградско - във ферма със 144 животни в село Чернодъб. На заседание на Областната епизоотична комисия на 8 август директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково д-р Георги Илиев предупреди за влошена епизоотична обстановка в страната.