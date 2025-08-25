Тази седмица ще има титуляр главен секретар на МВР, каза президентът Румен Радев пред журналисти в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ-БАН).

"Главният секретар на МВР наистина е важен, защото МВР е много сериозна институция с важни, отговорни задачи, така че, както съм казал, да, ще има титуляр главен секретар на МВР", каза държавният глава. На въпрос кога той отговори: "Тази седмица". Името ще разберете с моя указ съвсем скоро, добави Румен Радев.

В момента изпълняващ функциите главен секретар на МВР е Мирослав Рашков, припомня БТА.

Имам редица писма, на които нямам отговор, редица инициативи към тях, за които също не намирам никакъв отговор. "Вижте там, където се появя за някакви събития, как се разбягват всички министри с малки изключения", каза още президентът.

Два месеца правителството мълча за моето предложение за началника на Националната служба за охрана (НСО), което опровергава претенциите за спешност при назначаване на службите, заяви Румен Радев.

Вчера председателят на ГЕРБ Бойко Борисов коментира преназначения шеф на НСО, като посочи, че премиерът Росен Желязков е показал институционалност. В момента, в който беше изпратено писмото, той го съгласува и беше назначен, каза Борисов. На 20 август президентът Румен Радев издаде указ, с който преназначава генерал-майор Емил Тонев на длъжността началник на НСО. По-рано през деня Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен на длъжността началник на НСО.

Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно, както трябва да бъде, но и с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици, като Вашингтон, каза президентът и добави, че не е само столицата на САЩ. Искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма, а тя вече клони в такава, заяви Румен Радев.

Искам да приключи целият цикъл, да чуя и парламента и тогава ще коментирам, отговори държавният глава на въпрос какво смята за изслушването на кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията. За хората, които вземат решения и назначават тези лица, няма никакво значение какво се казва, смята президентът.

Румен Радев вече заяви, че до края на месеца ще обяви решението си по направените предложения от изпълнителната власт в рамките на съгласувателната процедура за назначения в сектор „Сигурност", съобщиха от прессекретариата на държавния глава миналата седмица.

Президентът разгледа временната експозиция „С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика“, както и временната експозиция „Блясъкът на елинистическото злато – повелителят на Сакар“.