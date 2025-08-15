Повече от 11 хиляди нарушения на скоростта са засечени от камери в област Добрич за юни и юли, съобщиха от полицията

Чрез автоматизираните системи за контрол на скоростта са засечени 11 411 нарушения за скоростни режими в област Добрич през месеците юни и юли. Това съобщи в Дуранкулак началникът на сектор „Пътна полиция“ в Добрич главен инспектор Георги Димитров. Той каза също, че през този период има издадени над осем хиляди електронни фиша, съставени са над 1300 акта и 7090 фиша за други нарушения.

Главен инспектор Димитров посочи също, че са установени и 73 неправоспособни водачи. Общо 17 водачи са заловени да управляват, след като са употребили наркотици, 60 са установените зад волана след употреба на алкохол, като 24 от тях са били с 1,2 промила. През двата месеца са съставени 118 акта и 729 фиша за нарушения след сигнали на немаркирани полицейски автомобили.

През юни и юли в областта са настъпили 29 тежки катастрофи с трима загинали и 38 ранени. За сравнение с миналата година тежките инциденти са с един по-малко, но тогава не е имало загинали.

Гл. инспектор Димитров допълни, че ежеседмично се провежда специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол, с участието на други институции. Продължава и акцията с немаркирани полицейски автомобили, които следят за нарушения в трафика и подават сигнали към полицейски екипи.

На главен път I-9 Варна - Дуранкулак се извършват съвместни проверки във връзка със засиления трафик.