Полицията отчита ръст на нарушенията по пътищата в Ловешка област, повече са и наложените санкции

Нарастват нарушенията по пътищата в Ловешка област през първото шестмесечие на годината спрямо същия период на 2024 г., повече са и наложените санкции, отчете на брифинг главен инспектор Светослав Шишийски – началник-сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР – Ловеч. От началото на годината до края на юни са установени 32 371 нарушения, което е с 1845 повече. Издадени са 2156 акта (с 468 повече) и са наложени 29 894 глоби с фиш (с 1437 повече).

Констатираните нарушения за превишена скорост са 20 101, а издадените електронни фишове – 17 874. Образувани са 77 преписки за превишение на скорост с над 50 км/ч в населено място и за повторност или системност.

За неправилно паркиране на моторни превозни средства са съставени 17 акта и 1331 фиша. За неизползване на обезопасителен колан или каска са съставени 341 акта и 364 глоби с фиш.

Шишийски информира още, че констатираните нарушения за управление на превозно средство под въздействието на алкохол са 35, а 61 – след употреба на наркотични вещества или техните аналози. Установените неправоспособни водачи са 97. Без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ са шофирали 240 водачи.

За отнемане предимство на пешеходец са съставени 11 документа.