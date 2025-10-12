Община Попово отличи служители по повод Деня на българската община, съобщават от администрацията. Кметът Людмил Веселинов публикува в страницата си във фейсбук поздравление към служителите по повод професионалния им празник. „Вие сте сърцето на местната власт – онези, които с тиха упоритост, с човешко отношение и с чувство за дълг, правят така, че думата „община“ да означава дом, подкрепа и развитие. Зад всяко решение, зад всяка услуга, зад всяка усмивка на гражданин стои вашият труд – често незабелязан, но винаги значим“, отбелязва той.

Традиционно бяха излъчени номинации за най-добре представили се служители на общинската администрация и звената към нея, както и за най-добър кмет и кметски наместник на населено място. Носителите на призовете и тази година бяха избрани от създадена за целта комисия, допълват от администрацията.

С приза „Най-добър кмет на годината“ в община Попово бе отличен кметът на село Светлен Юри Илиев. Кметският наместник на село Марчино Петър Ганев бе определен в категорията „Най-добър кметски наместник на годината“. За най-добър служител в структурите на звената на Общинска администрация – Попово, тази година бе избран Драгомир Стоянов – ръководител Звено „Поддръжка на инфраструктура в община Попово“.

Прецедент се получи при определянето на носителя на приза за „Най-добър служител“ на годината в Община Попово. След направеното гласуване комисията взе решение тази година да награди с отличието двама служители, а именно Полина Стефанова – старши експерт в Дирекция „Административно-правно информационно обслужване и обществени поръчки“, и Йорданка Мичева – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“.

Награждаването се състоя в Дома на културата „Димо Коларов“. Поздравления изказаха председателят на Общински съвет – Попово Георги Георгиев и заместник-кметът на община Попово Милена Божанова. По повод професионалния празник те поздравиха всички присъстващи и им пожелаха успехи в професионален план и ползотворна работа в техните ежедневни трудови задължения.