Подробно търсене

Община Попово отличи служители по повод Деня на българската община

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Община Попово отличи служители по повод Деня на българската община
Община Попово отличи служители по повод Деня на българската община
Община Попово отличи служители по повод Деня на българската община, Снимка: Община Попово
Търговище ,  
12.10.2025 15:56
 (БТА)

Община Попово отличи служители по повод Деня на българската община, съобщават от администрацията. Кметът Людмил Веселинов публикува в страницата си във фейсбук поздравление към служителите по повод професионалния им празник. „Вие сте сърцето на местната власт – онези, които с тиха упоритост, с човешко отношение и с чувство за дълг, правят така, че думата „община“ да означава дом, подкрепа и развитие. Зад всяко решение, зад всяка услуга, зад всяка усмивка на гражданин стои вашият труд – често незабелязан, но винаги значим“, отбелязва той.

Традиционно бяха излъчени номинации за най-добре представили се служители на общинската администрация и звената към нея, както и за най-добър кмет и кметски наместник на населено място. Носителите на призовете и тази година бяха избрани от създадена за целта комисия, допълват от администрацията.

С приза „Най-добър кмет на годината“ в община Попово бе отличен кметът на село Светлен Юри Илиев. Кметският наместник на село Марчино Петър Ганев бе определен в категорията „Най-добър кметски наместник на годината“. За най-добър служител в структурите на звената на Общинска администрация – Попово, тази година бе избран Драгомир Стоянов – ръководител Звено „Поддръжка на инфраструктура в община Попово“.

Прецедент се получи при определянето на носителя на приза за „Най-добър служител“ на годината в Община Попово. След направеното гласуване комисията взе решение тази година да награди с отличието двама служители, а именно Полина Стефанова – старши експерт в Дирекция „Административно-правно информационно обслужване и обществени поръчки“, и Йорданка Мичева – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“.

Награждаването се състоя в Дома на културата „Димо Коларов“. Поздравления изказаха председателят на Общински съвет – Попово Георги Георгиев и заместник-кметът на община Попово Милена Божанова. По повод професионалния празник те поздравиха всички присъстващи и им пожелаха успехи в професионален план и ползотворна работа в техните ежедневни трудови задължения.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:27 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация