Народно читалище „Цвят-1870“ във Видин обяви конкурс за есе на тема „Будителите – символът на един народ”. Право на участие имат ученици от V до ХІІ клас от страната и от чужбина. Конкурсът се организира със съдействието на Регионалното управление на образованието във Видин, а поводът е отбелязването на Деня на народните будители. Това съобщи за БТА секретарят на читалището Любомир Илиев.

Литературните творби трябва да са в обем до две стандартни страници и да се изпратят на мейла на читалището, придружени с информация за имената на участника, адрес, телефонен номер, класа и училището. Крайният срок за предаване на есетата е 28 октомври. Творбите ще се оценяват в две възрастови групи - от V до VІІІ клас и от ІХ до ХІІ клас, обясни Илиев. Наградените участници ще бъдат обявени на 3 ноември. Освен грамоти е предвидена и предметна награда, която обикновено е книга, уточни той.

Това е 17-ото издание на конкурса. Целта е да се насърчи творческото мислене у младите хора, като се постави акцент не само на миналото, но и върху съвременните будители. През миналата година получихме общо 318 творби, от тях 34 – от чужбина, отбеляза Любомир Илиев.