Донски допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Италия, ще играе в основната схема на двойки

Ива Кръстева
снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
Олбия, Италия,  
12.10.2025 15:42
 (БТА)

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" на твърди кортове в Олбия (Италия) с награден фонд 181 250 евро.

Българинът отстъпи пред  номер 12 в схемата на пресявките Матю Уилям Доналд (Чехия) с 6:3, 3:6, 3:6 за близо два часа игра.

Донски спечели първия сет след пробив в шестия гейм, но в следващите две части загуби четири пъти подаването си и отпадна от надпреварата.

Националът ще играе в турнира на двойки. Той и Денис Молчанов (Украйна) излизат в първия кръг срещу американците Трей Хилдебранд и Тиодор Уайнгар.

/ИК/

