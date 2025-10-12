Юбилейна изложба на Дружеството на художниците – Сливен може да бъде разгледана до 25 октомври в галерия „Май“

Юбилейна изложба на Дружеството на художниците – Сливен по повод 35 години от създаването му може да бъде разгледана до 25 октомври в галерия „Май“. Експозицията събира творби на няколко поколения сливенски автори и представя богатството от стилове, теми и индивидуалности, които бележат развитието на сливенската художествена сцена.

Дружеството е основано от известния сливенски художник Йордан Парушев в началото на 90-те години като алтернатива на Съюза на българските художници в първите години на прехода. По-късно организацията е ръководена от Тодор Терзиев и Валентин Мънев.

„Смяташе се, че тези, които са членове на СБХ, са по-академични, а в дружеството участват повече хора без специализирано образование. Но този мит беше разбит, когато издадохме каталог по случай 30-годишнината – в него ясно се вижда, че голяма част от нашите художници имат академично образование, а някои са и членове на СБХ“, споделя Диди Дойчинова – един от активните членове на организацията.

На въпроса какво прави един художник „добър“, Дойчинова отговаря, че според нея добър художник е този, който е „изключителна личност – различен, извън конюнктурата, търсещ себе си. Трябва да бъде достатъчно интелигентен, за да синтезира преживяното и да остави нещо, което ще бъде интересно и след 500 години. Образованието помага, но понякога може и да пречи, защото академичното обучение трудно се надмогва. А талантливите самоуки често влизат в историята именно със своята индивидуалност.“

В изложбата участват както най-младите, така и най-възрастните членове на сливенската художествена общност. Сред тях е Анна Малешкова, родена в Молдова, която заедно с брат си е автор на шест тома, посветени на историята на бесарабските българи.

Друг ярък акцент е Светлозара Курдова – представител на четири поколения художници. Макар и трудно подвижна, тя създава впечатляващи серии картини, рисувани „от прозореца“, и работи в изключително сложна техника.

„Елате и вижте – зад всяка картина стои огромен човешки труд и талант. Всеки автор е оставил своя следа в историята“, казва в заключение Диди Дойчинова.