Подписаните еднодневни трудови договори са 135 000, обяви министър Гуцанов

Борислава Бибиновска
В Министерството на труда и социалната политика (МТСП) министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и представители на браншови организации в земеделието представят окончателните промени при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – т.нар. еднодневни трудови договори. На снимката (от ляво надясно): членът на Българската асоциация на малинопроизводителите Найден Петров, членът на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Нихат Расим, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, главният секретар на Националната Браншова Камара „Плодове и зеленчуци“ Марк Цеков. Снимка: Благой Кирилов/БТА
София ,  
08.08.2025 11:57
 (БТА)

Тази година има 135 000 подписани еднодневни трудови договори, обяви социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг във връзка с облекченията при сключването на този вид договори в селското стопанство. Независимо от лошата реколта договорите са в едно много сериозно количество, коментира той. Миналата година има 230 000 еднодневни трудови договори, посочи още министърът.

Най-накрая селскостопанските производители ще могат да си отдъхнат и да имат видима подкрепа от страна на държавата, каза министър Гуцанов. Смятам, че именно по този начин трябва да се работи, за да се изсветлява бизнесът, а не със силови методи, отбеляза също той.

Еднодневните трудови договори се попълват изключително лесно, представиха ни днес и новата бланка, каза Марк Цеков от Национална Браншова Камара "Плодове и зеленчуци". Еднодневният трудов договор може да бъде за четири или осем часа, посочи той. По думите му сега по-лесно ще се попълват, ще се съкрати времето. Остава ЕГН, три имена, колко часа ще работи работникът, подпис и дата, уточни земеделският производител.

Бланките ще се обработват по-лесно, особено рано сутрин на полето, потвърди и Гергана Андреева от Национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“. Целта е да има електронна платформа за получаване на данните на заетите лица по еднодневните договори, като информацията за доходите да отива в НАП и да не е необходимо земеделските стопани да издават служебни бележки, за да си получават социалните помощи и да няма прекъсване на тези помощи, разясни тя.

От началото на годината на чужденци са дадени 1500 разрешения за работа в селскостопанския сектор, съобщи министърът. Той каза, че въпреки облекченията проверките ще продължат и контролът няма да отслабне.

 

/БИ/

