„Да, България“ започва срещи с областните управители по проблеми сред обявените за продажба 4400 държавни имота

„Да, България“ инициира срещи с областни управители заради разпродажбата на 4400 държавни имота, съобщиха от пресцентъра на партията. Народни представители и общински съветници от политическата партия в цялата страна ще разговарят с областните управители в регионите, където са идентифицирани проблемни случаи сред обявените за продажба 4400 държавни имота.

В последната седмица преди лятната ваканция Народното събрание прие промени в Закона за държавната собственост. Според одобрените текстове обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и обекти, ще се продават чрез електронен търг. Предвижда се извършването на разпоредителните действия по продажба и замяна на имоти-частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната, да се осъществява чрез областните управители по местонахождение на имотите или чрез министъра на регионалното развитие - съответно от Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Целта на срещите на "Да, България" е да се изясни какви действия са предприети досега от страна на областните администрации, какви са плановете и намеренията по отношение на конкретните имоти, както и да бъдат представени предложения за устойчиво управление на собствеността, така че общественият интерес да бъде защитен.

"Тези действия са продължение на активната работа на общинските съветници от „Да, България“, които провериха всеки един от имотите поотделно, за да установят дали наистина е отпаднала необходимостта от него или той може да бъде използван от местната общност, включително чрез прехвърляне на собствеността към съответната община", посочиха от партията.

„Ние не сме против раздържавяването, когато то е резултат от реален анализ и е част от визия за по-добро управление. Но в този случай липсва прозрачност, липсва стратегическо мислене и не е направена сериозна оценка на нуждите на общностите по места. Затова ще настояваме за ясни отговори и промяна в подхода“ коментираха представители на формацията, цитирани от пресцентъра. От партията заявяват, че ще продължат да следят процеса и да действат както на национално, така и на местно ниво, за да не се допуска прехвърляне на публична собственост „на тъмно“ и в ущърб на гражданите.

От "Продължаваме Промяната" вече инициираха петиция срещу разпродажбата на над 4400 държавни имота от правителството. Тя е под мотото „България не е за продан!“.