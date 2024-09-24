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До изборите изпълняващ длъжността кмет на Пловдив ще бъде заместник-кметът Иван Стоянов

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
До изборите изпълняващ длъжността кмет на Пловдив ще бъде заместник-кметът Иван Стоянов
До изборите изпълняващ длъжността кмет на Пловдив ще бъде заместник-кметът Иван Стоянов
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (архив)
Пловдив,  
24.09.2024 13:58
 (БТА)

До предсрочните избори за народни представители на 27 октомври изпълняващ длъжността кмет на община Пловдив ще бъде заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов. Това съобщи кметът Костадин Димитров, който излиза в неплатен отпуск заради участие във вота.

Стоянов е завършил магистратура по биология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специализирал е „Музейно дело, ботанически и зоологически градини“. Той беше кмет на район „Източен“ в мандата 2019-2023 година.

От 2011 до 2019 г. Иван Стоянов бшее директор на общинското предприятие „Чистота“.

/АБ/

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