До изборите изпълняващ длъжността кмет на Пловдив ще бъде заместник-кметът Иван Стоянов

До предсрочните избори за народни представители на 27 октомври изпълняващ длъжността кмет на община Пловдив ще бъде заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов. Това съобщи кметът Костадин Димитров, който излиза в неплатен отпуск заради участие във вота.

Стоянов е завършил магистратура по биология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специализирал е „Музейно дело, ботанически и зоологически градини“. Той беше кмет на район „Източен“ в мандата 2019-2023 година.

От 2011 до 2019 г. Иван Стоянов бшее директор на общинското предприятие „Чистота“.