Кои са водачите на листи в 05 МИР Видин

За предстоящите парламентарни избори в 05 МИР Видин са се регистрирали 31 партии и коалиции, се съобщава на сайта на Районната избирателна комисия (РИК). Общо 148 кандидати за народни представители ще се борят за четирите депутатски мандата от 05-и Многомандатен избирателен район - Видин на предстоящите парламентарни избори на 9 юни. Те са представители на 20 партии и 11 коалиции.

Подредбата е според номера в бюлетините, изтеглен в жребия на ЦИК:

1. Водач на листата на партия „Има такъв народ“, която се състои от осем кандидати, е Милен Милчев. Той е роден през 1980 г. Милчев каза за БТА, че е завършил Гимназията с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков" във Видин. Магистър е по търговия и финанси от Университета за национално и световно стопанство. Той е дългогодишен национален състезател, многократен държавен и балкански шампион по самбо, носител на медали от Европейски първенства и два пъти обявяван за спортист №1 на град Видин през 1998 г. и 1999 г. Финансов директор на Община Видин в периода 2007-2011 г. и общински съветник през два мандата - 2011-2015 г. и 2015-2019 г. Собственик на земеделски бизнес в сферата на зърнопроизводството.

2. Водач на листата на Партия „Глас народен“, който е единствен кандидат, е Ивайло Цеков.

3. Водач на листата на Коалиция „Синя България“ е Вили Лилков. Роден е на 6 април 1955 г. във Видин, семеен, според биографична справка от пресцентъра на „Синя България“. Той е български учен-физик (университетски преподавател), политик (народен представител, общински съветник), автор на книги и състезател по баскетбол. Професор е в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. Съучредител е на партия "Демократи за силна България" (2004). Общински съветник е четири мандата от СДС и "Синята коалиция". Заместник-председател на Столичния общински съвет. Народен представител от 25-и МИР (София) от групата на Реформаторския блок в периода 2014–2017 г.

4. Водач на листата на Коалиция „Ние гражданите“, която се състои от четирима кандидати, е Димитър Стаменов.

6. Водач на листата на Партия „Български гласъ“, която има седем кандидати, е Георги Георгиев.

7. Водач на листата на „Коалиция на розата“, която има четирима кандидати, е Тодор Янкулов.

8. Водач на листата на Коалиция „Център“, която има четирима кандидати, е Валери Викентиев.

9. Водач на листата на Коалиция „Солидарна България“, която се състои от петима кандидати, е Георги Кадиев. Той е роден през 1966 г. в Бургас. Завършва Немска езикова гимназия в родния град, а висшето си образование получава в Московския държавен институт по международни отношения – магистърска степен „Международни отношения със специализация Виетнам, Лаос, Камбоджа“. Има магистратура по „Дипломатически науки и международни отношения“ в Университета Лестър, Великобритания, и магистратура по „Публична администрация“ в Kennedy School of Government, Харвард. През 1999 г. работи в Harvard Institute of International Development. От 2000-2004 г. е изпълнителен директор „Анализи Европа, Азия и Африка” и член на Борда на директорите на Internet Securities Inc. и Euromoney Holdings plc. В периода 2005–2007 г. Георги Кадиев е заместник-министър на финансите, а от 2007 до 2013 г. е общински съветник в Столичния общински съвет. Депутат е в 40-ото и 42-ото Народно събрание, по информация на отдел „Справочна“ на БТА.

10. Водач на листата на Партия „Единение“, която се състои от двама кандидати, е Вихрен Иванов.

11. Водач на листата на Партия „Българско национално обединение“, която се състои от двама кандидати за народни представители, е Веселин Миков.

12. Водач на листата на Партия „Възраждане“, която се състои от седем кандидати, е Вера Александрова. Тя е родена през 1973 г. в Белоградчик и е депутат в 49-тото Народно събрание, сочи справка на сайта на парламента.

13. Водач на листата на Партия „Морал, единство, чест“, която се състои от петима кандидати, е Николай Радулов.

14. Водач на листата на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, която се състои от осем кандидати, е Любен Иванов. Той е роден през 1979 г. във Видин. Иванов каза за БТА, че е народен представител от областта в два поредни парламента. Той е заместник-председател на комисията по туризъм. В 48-ото Народно събрание е заместник-председател на парламентарната комисия по земеделие и храни и на Временната комисия за недостига и високите цени на дървата за огрев. Областен управител на област Видин в периода януари - август 2022 г. Бил е общински съветник в Общински съвет – Видин от 2015 г. до 2021 г. Повече от 19 години е адвокат в областта на търговското право и търговската несъстоятелност. Завършва "Право“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, където придобива и допълнителна магистратура по "Право на Европейския съюз“.

15. Водач на листата на Партия „Народна партия „Истината и само истината", която се състои от трима кандидати, е Станислав Тодоров.

16. Водач на листата на Партия „Български възход“, която се състои от седем кандидати, Борислав Василев.

17. Водач на листата на Коалиция „Граждански блок“, която се състои от петима кандидати, е Людмил Любенов.

18. Водач на листата на Партия „Общество за нова България“, която се състои от двама кандидати, е Адиел Илиева.

19. Водач на листата на Коалиция „Левицата!“, която се състои от осем кандидати, е Михаил Миков. Той е юрист, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", председател на 42-ото Народно събрание, председател на БСП 2014-2016 г., министър на вътрешните работи (2008-2009 г.), съобщиха за БТА от местния пресцентър на коалицията.

20. Водач на листата на „Партия на Зелените“, която се състои от трима кандидати, е Анелия Асенова.

21. Водач на листата на Партия „Ние идваме“, която се състои от двама кандидати, е Лъчезар Алексиев.

22. Водач на листата на Коалиция ГЕРБ – СДС, която се състои от осем кандидати, е Росица Кирова.

23. Водач на листата на Партия „Български национален съюз „Нова демокрация“, която се състои от четирима кандидати, е Манол Димитров.

24. Водач на листата на Коалиция „БСП за България“, която се състои от осем кандидати, е Румен Гечев. Той е роден през 1956 г. в Червен бряг. През 1980 г. завършва политическа икономия във Висшия икономически институт "Карл Маркс" (дн. Университет за национално и световно стопанство). От 1981 г. е преподавател в същия университет. Румен Гечев е депутат в 37-ото Народно събрание. От 26 януари 1995 г. до 12 февруари 1997 г. е заместник министър-председател и министър на икономическото развитие. От 8 октомври 1996 г. до 20 февруари 1997 г. е председател на Съвета на директорите на Банковата консолидационна компания. Депутат от 42-ото до 46-ото Народно събрание (2013-2021), по информация на отдел "Справочна" на БТА.

25. Водач на листата на Партия „Величие“, която се състои от четирима кандидати, е Радослав Живков.

26. Водач на листата на Партия „ВМРО – Българско национално движение“, която се състои от осем кандидати, е Петър Берон.

27. Водач на листата на Партия „Пряка демокрация“, която се състои от един кандидат, е Биляна Илиева.

28. Водач на листата на Партия „Движение за права и свободи“, която се състои от осем кандидати, е Иво Цанев. Той е роден през 1971 г. в Русе. Завършил е политология и финанси. Бил е областен председател на Съюза на демократичните сили (СДС) в Русе, както и секретар на Съвета по сигурност в правителството на Иван Костов. От 5 юли 2001 г. до 27 февруари 2004 г. е депутат от 39-ото Народно събрание от парламентарната група на „Обединени демократични сили“. От 2019 г. е член на Управителния съвет на Центъра за европейска и атлантическа интеграция, сочи информация на отдел "Справочна" на БТА.

29. Водач на листата на Партия „Зелено движение“, която се състои от шестима кандидати, е Милена Николова.

30. Водач на листата на Партия „За Велика България“, която се състои от двама кандидати, е Йордан Янков.

31. Водач на листата на Партия „Български съюз за директна демокрация“, която се състои от двама кандидати, е Даниел Божилов.

32. Водач на листата на Коалиция „Неутрална България“, която се състои от четирима кандидати, е Станислав Василев.

Водачите на листи са потърсени за биографични данни. До този час някои от тях не са ги предоставили.