Пострадали са трима души след пътнотранспортно произшествие, възникнало в района на село Дрангово, община Петрич

Трима души са пострадали след пътнотранспортно произшествие възникнало в района на село Дрангово, община Петрич. Информацията съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград.

Катастрофата е била между два автомобила. Двама мъже и жена са транспортирани за преглед, поясниха от полицията. Причините за произшествието се изясняват.

БТА припомня, че в началото на ноември при катастрофа пострада дете на четири години.