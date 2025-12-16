Подробно търсене

Пострадали са трима души след пътнотранспортно произшествие, възникнало в района на село Дрангово, община Петрич

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Пострадали са трима души след пътнотранспортно произшествие, възникнало в района на село Дрангово, община Петрич
Пострадали са трима души след пътнотранспортно произшествие, възникнало в района на село Дрангово, община Петрич
Снимка: Десислава Велкова/БТА, архив
Петрич,  
16.12.2025 14:01
 (БТА)

Трима души са пострадали след пътнотранспортно произшествие възникнало в района на село Дрангово, община Петрич. Информацията съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград.

Катастрофата е била между два автомобила. Двама мъже и жена са транспортирани за преглед, поясниха от полицията. Причините за произшествието се изясняват.

БТА припомня, че в началото на ноември при катастрофа пострада дете на четири години

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:17 на 16.12.2025 Новините от днес

16.12.2025 13:42 Официални актове и съобщения

Министерство на икономиката и индустрията: Възможностите за разширяване на пазарното присъствие на азиатските пазари и добавяне на нови продукти обсъдиха министър Дилов и изпълнителният директор по международни отношения на „Мейджи“

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация