Силистренски мотористи събират средства в полза на местен център за деца с увреждания

Кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви
Снимка: Александър Леви/БТА (архив)
Силистра,  
16.12.2025 13:57
 БТА

На 25 декември членовете на силистренския мотоклуб „Свободни мотористи“ ще проведат традиционната си благотворителна акция, съобщиха за БТА от клуба. Те ще направят обиколка на крайдунавския град, облечени като Дядо Коледа и ще дадат възможност на малки и големи да се снимат с тях и да подкрепят каузата, която са избрали.

Тази година всички събрани средства ще бъдат предоставени на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Силистра. С тях ще бъдат закупени рехабилитационни уреди и специализирани пособия, от които децата в центъра се нуждаят всекидневно. 

От днес в различни търговски обекти в Силистра вече са поставени кутии за дарения. Те ще останат до края на месеца, за да могат всички желаещи могат да подкрепят благородната кауза.

През изминалите години благотворителните акции на силистренските мотористи също бяха в полза на Центъра. Благодарение на тях в центъра бе оборудвана зала за занимания по метода "Монтесори" и бяха закупени градински шатри, маси и пейки за занимания на децата на открито през летните месеци. Бяха събрани средства и за лечението на деца с редки и тежки заболявания.

