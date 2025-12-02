Десет нови специализанти започват работа в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич

Десет нови специализанти по девет водещи медицински специалности са назначени в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Добрич, съобщиха от лечебното заведение. Те посочват, че това е важна стъпка както за развитието на болницата, така и за укрепването на здравните грижи в региона.

Младите лекари вече са разпределени в отделенията по хирургия, ортопедия и травматология, педиатрия, неврохирургия, кардиология, нефрология, ендокринология, физиотерапия и уши-нос-гърло.

„Техният избор е признание за високия професионализъм, стабилността и перспективите, които болницата предлага като обучителна база. Новите специализанти са важна инвестиция в бъдещето – те ще продължат да надграждат постигнатото и да въвеждат съвременни стандарти и практики в здравеопазването“, посочват от ръководството на МБАЛ–Добрич.

Според болницата назначаването на младите лекари има и значим обществен ефект. Укрепването на кадровия потенциал ще осигури по-бърз достъп до качествена медицинска помощ, ще повиши устойчивостта на отделенията и ще създаде условия за разширяване на обема и сложността на предлаганите услуги. Присъствието на специализанти стимулира и академичната среда в лечебното заведение, като насърчава обмена на знания и развитие на научна дейност.

В края на месец октомври в областната болница бе доставен и въведен в експлоатация нов лапароскопски сет за безкръвни операции, както и борираща система за ортопедия.