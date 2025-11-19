Път между две села в Русенско е отворен за движение след ремонт на опасен мост

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Пътят между русенските села Батишница и Бъзовец е отворен от днес за движение след ремонта на опасен мост. Снимка: Мартин Пенев/БТА (архив)
19.11.2025 11:41
Пътят между русенските села Батишница и Бъзовец, които се намират в община Две могили, е отворен от днес за движение след ремонт на опасен мост. Това съобщи за БТА кметът на Две могили Мариета Петрова. 

Както БТА вече информира, мостът бе затворен за движение на 8 ноември тази година. Причината е, че след обилните валежи през миналия месец се е получило свличане на земна маса по едно от крилата на съоръжението, което е компрометирало и пътната настилка. 

Петрова обясни, че е извършено временно укрепване на конуса на моста със скален материал. Тя заяви, че ще се търси финансиране за основен ремонт на съоръжението, което е построено през 1919 година. 

