Създаването на нови връзки между кварталите е един от акцентите в проекта за актуализация на транспортната схема във Велико Търново, се разбра по време на общественото обсъждане на проекта, провело се в Общината, водено от заместник-кмета проф. Георги Камарашев. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Дискусията показа сериозния интерес на гражданите и това, че в обществения транспорт хората от различни квартали виждат алтернатива на автомобилите, посочиха от администрацията и добавиха, че близо два часа е продължил разговорът с гражданите. Те също са представили своите предложения за подобряване на транспортната схема, за корекция в маршрутите и разписанията на линии от градската и от междуселищната мрежа.

Проектът предвижда създаване на желаната от великотърновци връзка между северните, западните и южните квартали – „Картала“, „Колю Фичето“, „Бузлуджа“, „Зона Б“, което се постига с предложената нова основна градска линия №7.

Друга основна тема бе прецизирането на основна градска линия №1, за да може чрез нея да се обхванат големите обществени и търговски обекти и комплекси – „Бизнес център Велико Търново“, „Търговски парк Велико Търново“, „Спортно Търново“, Западна индустриална зона и район „Козлуджа“.

Увеличаване на автобусите от кв. „Картала“ към кв. „Света гора“ и студентските общежития на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий – през Стария град и кв. „Асенов“, чрез удължаване на маршрута на основна градска линия № 40, бе друга от идеите, предложени от две граждански сдружения.

Новата транспортна схема предвижда създаване на нова автобусна линия от Велико Търново до село Емен, тъй като настоящата връзка между града и населеното място е от квотата на община Павликени и не се изпълнява. Обсъдени бяха и възможности за оптимизиране на връзката със село Присово.

Заместник-кметът проф. Георги Камарашев обобщи дискусията със заключението, че идеите на гражданите са разумни и ще бъдат разгледани от експертна комисия, съобщиха още от общинската администрация.

Проектът за актуализация на транспортната схема на Велико Търново и общината е дело на екип от професори от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, а по всички въпроси е проведена специализирана социология от една от водещите агенции в страната.

Първоначалният проект за актуализация на транспортната схема беше представен през февруари чрез сайта на Община Велико Търново. През следващите месеци са постъпили над 250 становища, на базата на които решенията на експертите са преработени.