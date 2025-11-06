Задържан е водач, предизвикал катастрофа в Бургас при изпреварване в насрещно движение

Задържан е водач (32 г.) на лек автомобил, предизвикал катастрофа в Бургас при изпреварване в насрещно движение. Инцидентът станал около 12:23 ч. на кръстовището на улиците "Струга" и "Стефан Стамболов", съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Трйсет и двегодишният мъж, предприел изпреварване на колите, чакащи на червен светофар. Колата му "Форд" е навлязла в насрещното движение и е блъснала правомерно движещия се автомобил "Ауди".

След удара фордът се отклонил и спрял на крайпътен озеленителен пояс близо до комплекс "Зорница". При инцидента няма пострадали.

Водачите са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като пробата на водача на автомобила "Форд" показала наличие на амфетамин и метамфетамин.

По данни на Областната дирекция на МВР – Бургас, шофьорът е имал два предишни случая на шофиране след употреба на алкохол. Мъжът е от Карнобат. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.