Поредна стъпка от Плана за разоръжаване на ПКК: вътрешният министър на Турция участва в среща в Диарбекир

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая заяви при откриването на среща в Диарбекир, посветена на Плана за разоръжаване на обявената за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК), че правителството няма да се поддаде на провокации по отношение на изпълнението му. Речта на Йерликая беше излъчена на живо в профилите му в социалните мрежи.

Диарбекир е един от знаковите райони на Турция, свързани с конфликта с кюрдските сепаратисти. Там живее и една от най-големите кюрдски общности. Срещата се провежда три дни след като турският президент Реджеп Тайип Ердоган изпрати писма на близките на загиналите при конфликта в ПКК, в които представя целите на плана за разоръжаване и призовава за мир, единство и сигурност.

В Диарбекир вътрешният министър отново припомни какво Турция иска да постигне чрез него.

„Турция без терор не е проект, свързан само със сигурността. Това е в проект, който ще надгради мира, напредъка и братството. Цел, свързана с разума и цивилизацията. „Турция без терор“ се нарича мястото, където децата ни живеят без страх, градовете ни се съживяват, а улиците и горите ни са изпълнени с гласа на мира. Там, където силни са демокрацията и правото“, заяви Али Йерликая.

Той определи Плана за разоръжаване на ПКК като път към превръщането на Турция в лидер в своя регион и силна държава на международно ниво и разкритикува политиците, които са скептично настроени към успеха на разоръжаването.

„Виждаме, че докато се опитваме да напредваме по този път, на сцената излизат и играчи, които се опитват да объркат този процес и да го саботират…„Турция без терор“ е терен за национала борба. На този терен категорично няма място за тези, които харесват тероризма и извършват терористична пропаганда. За тези, които се опитват да внесат смут в нашето единство“, заяви Йерликая.

Според него изказвания, които са направлявани чрез провокации и които водят към фанатизъм, са предателство към волята на народа.

„Няма да се поддадем на провокации, ще работим заедно и ще спечелим заедно“, каза вътрешният министър.

Той увери, че управляващите са решени да заличат тероризма от дневния ред на обществото и посочи вярата, братството и единството като най-голямата сила по този път.

ПКК е смятана за терористична организация от Турция, САЩ, ЕС и Обединеното кралство. Групировката води въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г., в която са загинали десетки хиляди хора. На 12 май т. г. тя обяви, че се разпуска, с което сложи край на въоръжената си борба срещу турските власти. Самият процес започна през юли 2025 г. Като част от плана беше създадена и Комисия по разоръжаването в турския парламент. Председателят на Меджлиса Нуман Куртулмуш беше определен и за неин председател като знак за значението, което Турция отдава на преодоляването на тероризма. Членовете ѝ вече изслушаха министри, юристи, близки на загиналите, ветерани, представители на различни браншови организации, за да чуят направеното досега и техните идеи, които биха могли да допринесат за успеха на този процес. До края на годината Комисията по разоръжаването на ПКК трябва да излезе със законодателни инициативи.