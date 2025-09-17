Комисията по разоръжаване на ПКК ще изслуша академици, изследващи подобни конфликти по света

Комисията по разоръжаване на Кюрдската работническа партия (ПКК) в турския парламент ще изслуша представители на академичната общност, които изследват подобни конфликти по света. Днешното заседание е част от програмата на Комисията, която изслушва представители на различни общности, които въз основа на своите наблюдения и опит излагат мнение затова какви законодателни промени трябва да бъдат осъществени в Турция.

Заседанието отново беше открито от председателя на Меджлиса на Турция и председател на Комисията Нуман Куртулмуш.

„Гостите, които ще изслушаме днес тук, са наблюдавали решаването на конфликти от Латинска Америка до Азия, от Африка до Европа. Мога спокойно да кажа, че това, което се опитваме да направим в момента, е да утвърдим турски модел. Ние ще направим подробен анализ на опита при подобни ситуации досега, но сме наясно, че трябва да бъде създаден и специален модел за Турция, “ заяви Куртулмуш в реч, излъчвана на живо в социалните медии.

Председателят на турския парламент подчерта, че нито един модел не може да бъде приложен едно към едно и не може да прилича на друг, но е наясно, че и Турция има какво да научи от различните модели, прилагани по света.

„Наясно сме обаче, че имаме политическата сила, обществена подкрепа, знания да приложим наш собствен модел. Надяваме се, че днешната работа на Комисията, ще ни отвори нови перспективи“, заяви Куртулмуш.

ПКК е смятана за терористична организация от Турция, САЩ, ЕС и Обединеното кралство. Групировката води въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г., в която са загинали десетки хиляди хора. На 12 май т. г. ПКК обяви, че се разпуска, с което сложи край на въоръжената си борба срещу турските власти. Самото разоръжаване започна през юли 2025 г.

Парламентарната комисия, която беше създадена като част от този план и чието официално име е Комисия за национална солидарност, обединение и демокрация, заседава от 5 август 2025 г. От началото на своята дейност досега тя изслуша както силови министри и структури, така и близки на загиналите по време на конфликта и юристи. По предварителна програма Комисията трябва да продължи своята дейност до края на декември 2025 г., а след това да излезе и със законодателни инициативи, които да допринесат за мира и сигурността в страната.