Гръцкият парламент публикува декларации за имущественото състояние на лидерите на политическите партии в него

Днес на сайта на Гръцкия парламент бяха публикувани декларации за имущественото състояние на лидерите на политическите партии в него и на повече от 1000 длъжностни лица в страната, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Замислени като антикорупционна мярка, декларациите бяха публикувани днес във формата, в която са били подадени от длъжностните лица, без предварителен одит, отбелязва „Катимерини“.

Според публикуваните документи гръцкият премиер и лидер на дясноцентристката партия „Нова демокрация“ Кириакос Мицотакис е декларирал доходи от 70 457 евро за 2023 г., като същевременно е посочил, че е инвестирал 529 338 евро в различни проекти и притежава 11 банкови сметки с общи депозити от 110 663 евро и общо 26 недвижими имота и два автомобила.

Лидерът на опозиционната партия ПАСОК Никос Андрулакис пък е декларирал приходи от 128 610 евро и е посочил, че притежава 940 778 евро в белгийска банка, 135 571 евро в гръцка банка и няколко имота на остров Крит, в Атина и в Белгия.

В декларацията си лидерът на опозиционната лява партия СИРИЗА Сократис Фамелос е декларирал приходи от 72 502 евро, депозити от 57 841 евро, осем имота в Гърция и Германия и един автомобил.

Генералният секретар на Комунистическата партия на Гърция Димитрис Куцумбас пък е посочил приходи от 66 159 евро, депозити от 10 686 евро и два имота на територията на страната.