КНА: Глобалният индекс за иновации поставя Кипър сред водещите страни в света тази година

Кипър е сред водещите страни в света в областта на иновациите тази година според доклада за Глобалния индекс за иновациите (GII) за 2025 г. на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС, WIPO). Това предаде за БТА кипърската агенция КНА.

„Особено сме доволни от продължаващата възходяща тенденция на Кипър в Глобалния индекс за иновациите, който подчертава динамиката и перспективите на нашата екосистема. Тези резултати потвърждават, че въпреки малкия си размер Кипър може да преодолее структурните си предизвикателства и да се превърне в регионален център на иновации, креативност и технологично развитие“, каза заместник-министърът на изследванията, иновациите и цифровата политика д-р Никодимос Дамяну.

Прессъобщение на ведомството му цитира изказване на Дамяну, че напредъкът насърчава Кипър да продължим с целенасочени политики за инвестиции в научни изследвания, иновации, предприемачество и човешки капитал.

Отбелязва се, че Кипър заема 25-то място сред 139 икономики, като се изкачва с две места в сравнение с 2024 г. и продължава възходящата тенденция от последните години. Страната е включена в категорията „Иновационни лидери“, т.е. държави, които постигат по-високи от очакваните резултати с оглед на нивото си на развитие.

Кипър запазва втората позиция в региона на Северна Африка и Западна Азия, след Израел. Отбелязва се, че тази силна позиция е постигната в динамичен и силно конкурентен регион, където 14 от 18 икономики са подобрили позицията си през 2025 г.

Освен това в прессъобщението се казва, че Кипър е класиран на 16-то място в света по резултати в областта на иновациите, което показва, че инвестициите в иновации се трансформират в продукти и услуги с въздействие върху икономиката и обществото.

Отбелязва се също, че Кипър е сред страните с най-много първи позиции по други показатели на Глобалния индекс за иновациите, редом със световни сили като САЩ, Израел, Китай и Сингапур.

„Кипър е на първо място по създаване на мобилни приложения, по износ на културни и творчески услуги, по износ и внос на ИКТ услуги, както и по съвместно участие на инвеститори на рисков капитал, което е индикация за нарасналото доверие на международната общност в кипърската иновационна екосистема“, заключава прессъобщението.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)