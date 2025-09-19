В Балчик започна Международният фолклорен фестивал "Море от ритми" за петнадесети пореден път. Програмата започна с дефиле на всички участници. Те се придвижиха от площад “Рибарски” до площад “21-ви септември”, където събитието бе открито от артистичния директор на фестивала Галина Гавраилова.

“Изкуството да пазиш и съхраняваш е велико и голямо. Искам да поздравя всички ръководители на колективи, които за поредна година или за първа са отново наши участници. Нека Балчик бъде отново разлюлян от всичките тези шевици, пъстрота, от звуците на българските ни песни”, каза Гавраилова на откриването.

На 1200 са изпълнителите, които ще се изявят на сцената през следващите дни. Участниците в конкурсната програма са от Добрич, Варна, Бургас, Силистра, Русе, Шумен, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив, Плевен, София, Пазарджик, Сливен, Хасково и Габрово. Тази година гостуващи изпълнители има от Украйна и Румъния.

Председател на журито тази година е проф. д-р Антон Андонов, а членове са д-р Денислав Кехайов, проф. д-р Николай Ников и проф. д-р Галя Киркова.

Фестивалът се организира от Сдружение с нестопанска цел “За Балчик 2023” с изключителната подкрепа на община Балчик под патронажа на кмета Николай Ангелов, екипът му и партньори.

Конкурсът има фестивален характер и се провежда в шест раздела. Наградите са златна статуетка за първо място, сребърна за второ, бронзова за трето и грамота за всяко едно място. Участниците имат възможност да получат и специални награди от журито.

БТА е медиен партньор на събитието.