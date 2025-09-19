Вицепрезидентът на България Илияна Йотова награди в Тараклия победителката от конкурса на БНР за ученици и студенти от Украйна и Молдова

Вицепрезидентът на България Илияна Йотова връчи голямата награда от конкурса на Българското национално радио (БНР) за есе за ученици и студенти от българската диаспора в Молдова и в Украйна на 17-годишната Ксения Дечева. Церемонията се състоя тази вечер в сградата на филиала на Русенския университет в молдовския град Тараклия.

Инициативата е част от усилията на обществената медия за укрепване на връзката с българските общности по света и се осъществява под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова, която присъства на събитието.

Церемонията бе съпътствана от музикална програма на фолклорна група от Оркестъра за народна музика на БНР и квартет "Светоглас".

"Навсякъде, където се говори български език, във всяко семейство, във всяка къща, където мислим на български език, това е България. Искам специално да поздравя колегите от БНР за тази чудесна инициатива и журито на конкурса. Успях да прочета всички отличени есета и си представям колко трудно им е било, защото има невероятни теми, сюжети на прекрасен книжовен български език, с много познания за българската история, за българската култура, за българската литература и нещо, което изключително много ме впечатли и наистина съм горда с тези деца, е, че всички те казват - това не е просто културата или езикът на нашата прародина, това е България, на която ние принадлежим", каза Йотова.

Тя заяви, че есето на 17-годишната победителка Ксения Дечева - ученичка в Теоретичен лицей "Олимпий Панов" в град Тараклия, я е развълнувало с една лична трагедия, преживяна през очите на едно младо момиче.

"Имах представата в началото, защото знаех какво ѝ се е случило, че ще избере друг тип произведение, друг тип стихове или друг тип проза, но когато видях, че избира "Вяра" на Вапцаров, наистина тръпки ме побиха. Един съвършено нов и модерен прочит на това стихотворение. Това момиче, което едва оцелява, намира упование да живее, защото знае наизуст това стихотворение и защото всяка сутрин, както тя самата казва, когато е най-тъмно, но чакаме новия ден и новата надежда, тя се събужда с Вапцаров. Дай Боже да има повече такива млади хора", заяви Йотова.

Победителката Ксения Дечева заяви, че е много благодарна на всички, които са дошли днес да я поздравят.

"Есето, което написах, това е моето сърце, моята душа. Продължавам да вярвам в себе си и в хората, които ме окуражават. Вярвам на Бог и на неговата помощ. Вярвам, че скоро ще оздравея напълно", каза Ксения Дечева.

Генералният директор на БНР Милен Митев каза, че медиите са не само източник на информация, те са и своеобразен мост между хората, между култури и поколения.

"И Българското национално радио успешно изпълнява тази своя мисия – да гради мостове. Вече 90 години информира за всичко важно и интересно, което се случва в България и по света. Но и разпространява знанието за България извън пределите на страната. Със своята програма за чужбина – Радио България, което днес създава съдържание на български и още 10 езика, среща аудиторията с българските общности зад граница и разказва за България", каза генералният директор на БНР Милен Митев.

Той обясни, че конкурсът за есе за ученици и студенти от Украйна и Молдова е инициатива, която е осъществена с много желание и ентусиазъм.

"Защото дълбоко пазя спомена за първата ми среща с българските общности в Бесарабия, за начина, по който ме развълнуваха, за обичта, с която говорят за България, и ревностното им желание да пазят българския език, традиции и култура", каза Митев.

По думите му получените за конкурса есета са показали не само познание и уважение към българската история и култура, но и желание да се търсят паралели между миналото и днешния ден.

"За мен победители са всички участници, всички млади хора, които ни направиха съпричастни към техния живот, които ни показаха, че историята и литературата не са само учебен предмет – те са извор на сила и надежда. Тук с нас са и журналисти от трите обществени медии в България - БНР, БНТ и БТА. Мисля че даваме прекрасен пример как трябва да работят публичните организации и институции - обединени в името на важните каузи. А каузата ни тук е много важна - да покажем че България е навсякъде, където има хора с България в сърцето си, че сънародниците ни, които живеят в Молдова и Украйна, не са забравени. Както те ни показват по блестящ начин, че не са забравили България и българския език", заяви Милен Митев.

Българското национално радио обяви конкурса за есе в края на февруари тази година. Участниците в него писаха по две теми - "Ако би било възможно, с коя българска историческа личност бихте желали да се срещнете и защо?" и "Кое стихотворение от български поет не само Ви докосва дълбоко, но винаги Ви дава надежда, кураж и сила?".

В надпреварата се включиха деца и младежи на възраст между 11 и 19 години.

Победителите бяха определени от жури с председател - писателят акад. Владимир Зарев, а сред членовете му са писателката Здравка Евтимова, председателят на Обществения съвет на БНР Милена Димитрова, главният редактор на Радио България Красимир Мартинов, главният драматург в програма "Христо Ботев" Митко Новков, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова и Николай Николов - главен експерт в дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" към Министерството на образованието и науката на България.

В първата възрастова категория журито отличи творбите на 14-годишната Евгения Нанкова от Каменски лицей, Украйна, 17-годишната Рената Иванова от Българо-украинския културно-образователен център "Медиа", Украйна, Даря Кара (13 г.) - от Българското неделно училище "Изворче" към Българския културен център "Академик Александър Теодоров - Балан", Украйна, и Максим Димов (17 г.) - Българо-украински културно-образователен център "Медиа", Украйна.

Поощрителни награди получиха Димитър Станков (15 г.) и Мария Деде (12 г.) от Българския културно-просветен център "Аз Буки Веди" при Всеукраинската обществена организация "Конгрес на българите в Украйна", както и Арина Волинец (12 г.) - ученичка в Теоретичен лицей "Васил Левски", Молдова.

Във възрастовата категория над 18 години бе отличен Ростислав Деченко от Украйна, на когото ще бъде предоставена възможност за стаж в БНР.

Конкурсът се организира с подкрепата на Министерството на образованието и науката на България.

Сред официалните гости на събитието бяха посланикът на България в Молдова Мая Добрева, Светослав Иванов - генерален консул на България в украинския град Одеса, Любомир Димов - консул на България в град Тараклия, Молдова, Райна Манджукова - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, доц. Десислава Атанасова - ректор на Русенския университет, акад. Христо Белоев - почетен ректор на Русенския университет и председател на Общинския съвет в Русе, Лазар Дерменжи - председател на Областния съвет в Тараклия.