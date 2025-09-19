Български производители представят продукцията си на Фестивала на стоте войводи в Сливен

Български производители представят продукцията си по време на тазгодишното издание на Фестивала на стоте войводи в Сливен. Посетителите имат възможност да опитат и закупят разнообразни продукти – от варена царевица и билкови тинктури до гофрети, палачинки, месни деликатеси, вина и пчелни продукти. Събитието, което се провежда на 19 и 20 септември, подчерта значението на традиционните занаяти и българското производство, като привлича вниманието на жители и гости на града.

Георги Пенков, представител на семейна билкарница, отбелязва, че тяхната дейност с билки е продължава над 15–20 години. "Все повече хора прибягват към билките и природата. Аз се лекувам с всяка възможна билка. Коренът от глухарче пречиства кръвта и черния дроб. Той е панацеята", твърди той.

За сладките изкушения на фестивала се грижи Ваня Петрова от "Вкусен свят", която предлага гофрети и палачинки. "Надяваме се хората да се зарадват и да опитат нещо вкусно и различно", каза тя и допълни, че дали ще ти е сладък живота зависи само от теб.

Фирма "Родопа ком", представена от Цветелина, предлага продукти от земеделие и животновъдство, базирани на стари български рецепти. Цветелина уточнява: "Всичко, което предлагаме, е 100% българско – от суровините до готовия продукт."

Пчеларите от село Николаево, Сливенско, участват с мед, който произвеждат вече 8–9 години. Те споделят, че въпреки трудностите с климатичните промени и смъртността при пчелите, интересът към качествен мед остава висок. "Във всяка работа има момент, в който искаш да се откажеш, но си казваш няма връщане, назад – толкова път изминах. Трябва да стане катаклизъм, за да се откажем. В момента имаме 150 кошера.", казват те.

Фестивалът на стоте войводи показва, че традициите, местните вкусове и натуралните продукти продължават да привличат интерес, като същевременно подкрепят родните производители и популяризират регионалната култура.

Днес Деси Добрева и Берковската духова музика ще закрият вечерта. На 20 септември, събота, програмата продължава с изяви на млади рок-групи от града – WindZane при Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков", "Монолог" при Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", "Динамика" и "невилС". Кулминацията на вечерта ще бъде с изпълнителя Папи Ханс и светлинно дрон шоу над Градската градина.

Фестивалът е идеен наследник на Сливенския панаир от 1876 година, където своите стоки са представяли търговци от цялата страна и чужбина. Целта на организаторите е да възстанови традициите. Първото му издание беше през 2015 година.