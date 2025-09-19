Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Улица „Мизия“ в комплекс „Крум Бъчваров“ във Видин става еднопосочна
Видин,  
19.09.2025 19:22
 (БТА)

Улица „Мизия“ във Видин, преминаваща покрай детска градина „Синчец“ в жилищен комплекс „Крум Бъчваров“, става еднопосочна от днес. Движението ще се осъществява еднопосочно в посока от ул. „Христо Ботев“ към ул. „Райко Жинзифов“, съобщава Община Видин на страницата си във Фейсбук.

От 12 септември движението по успоредната улица „Любен Каравелов“ се осъществява в обратната посока - от ул. „Райко Жинзифов“ към ул. „Христо Ботев“.

Промяната е във връзка с въвеждането на нова организация на движение на територията на град Видин, приета с решение на Общинския съвет. Предстоят още промени, за които Община Видин ще публикува информация своевременно, допълват от местната администрация.

