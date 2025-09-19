Подробно търсене

Най-малко трима души загинаха при взрив в сметопреработвателна фирма в италианската провинция Казерта

Иво Тасев
Най-малко трима души загинаха при взрив в сметопреработвателна фирма в италианската провинция Казерта
Най-малко трима души загинаха при взрив в сметопреработвателна фирма в италианската провинция Казерта
Изображение: БТА
Рим,  
19.09.2025 19:29
 (БТА)

Трима души загинаха при експлозия в силоз на сметопреработвателната фирма "Екопартенопе" в италианския град Марчанизе, провинция Казерта. Един човек е в неизвестност, предаде АНСА.

Трима служители на сметопочисващата фирма, включително собственикът ѝ, са предполагаемите жертви от ударната вълна след взривяването на цистерна с гориво от употребявани мазнини.

Двама работници са получили леки наранявания след злополуката в южната област Кампания, част от която е провинция Казерта. Тримата загинали са били във фирмен склад, като взривът ги е хвърлил на няколко метра над земята. На място са пристигнали няколко екипа на противопожарната служба, пояснява АНСА.

"Още една недопустима трагедия, с огромни размери, която засяга трудовата дейност в нашата провинция", гласи изявление от клона на националния синдикат - Италианската главна конфедерация на труда (CGIL), за Казерта, Неапол и Кампаня. Профсъюзът изказва своите "най-дълбоки съболезнования на семействата на загиналите, съчувствието си към ранените и към работниците, засегнати от инцидента, като в същото време дава израз на гнева си от поредните случаи на предотвратима смърт".

"Това не е съдба. Това е провал на една бизнес система, която убива и продължава да се проваля с мерките за безопасност. Изискваме незабавно огласяване на истината за случилото се; по-голям контрол и повече инспекции; и план за спешни действия, за да се спре това тихо кръвопролитие", заявява синдикатът. "Да умреш на работа е национален позор. Стига!", се казва в заключение в декларацията.

/НС/

Свързани новини

10.12.2024 11:45

Броят на жертвите при взрива в петролен склад в Италия достигна четири, един човек остава в неизвестност

Броят на жертвите при експлозията в италианска петролна рафинерия достигна четирима души, след като бяха намерени телата на още двама работници, предаде ДПА като се позова на местните власти.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:38 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация