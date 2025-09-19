Швеция отпуска 20 милиарда евро заеми на компании изграждане на нови ядрени реактори в страната

Правителството на Швеция обяви, че е готово да отпусне до 220 милиарда крони (20,2 милиарда евро) на енергийни компании за изграждането на нови ядрени реактори, като част от план за възраждане на производството на електроенергия от атомни електроцентрали, предаде Франс прес.

През 2023 г. правителството представи пътна карта, насочена към засилено увеличаване на производството на атомна електроенергия в страната.

Швеция предприе тази промяна след скока на цените на енергията вследствие на избухването на войната в Украйна, като нейното електроснабдяване пострада от затварянето на четири ядрени реактора между 2016 и 2020 г.

"Намираме се в решаващ момент за енергетиката в Швеция. Сигурното електроснабдяване е от основно значение за обществото", заяви на пресконференция Еба Буш, министър на енергетиката, бизнеса и промишлеността.

В края на август правителството обяви, че е избрало модулни ядрени реактори (SMR) за първото си разширяване на ядрените си мощности от половин век.

"За първи път от 50 години в Швеция ще бъде построена нова ядрена мощност", заяви в края на миналия месец премиерът Улф Кристерсон.

Три или пет от тези реактори от ново поколение ще бъдат построени в АЕЦ "Рингхалс", Югозападна Швеция, с обща мощност от 1500 мегавата - приблизително колкото два стандартни реактора.

Швеция гласува в необвързващ референдум през 1980 г. постепенно да преустанови производството на ядрена енергия и оттогава затвори шест от своите дванадесет остарели реактора, припомня АФП.

Днес правителството представи бюджетната рамка за компаниите, които искат да получат държавни заеми и които биха били по-евтини от тези, отпускани от частни финансови институции за строителството на нови атомни електроцентрали.

"Рамката се основава на планирани проекти за строителство на нови реактори на обща стойност 220 милиарда крони за период от 12 години", пише в правителственото прессъобщение.

Шестте действащи реактора на Швеция в момента произвеждат около 30 на сто от нуждите на страната от електроенергия, допълва АФП.