Гръцките моряци ще стачкуват на 1 октомври заради законопроект, предвиждащ удължаване на работното им време

Гръцките моряци ще организират 24-часова национална стачка на 1 октомври в знак на протест срещу нов законопроект за труда, който според синдикатите удължава дневното работно време и подкопава правата на моряците, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на съобщение от Федерацията на моряците в Гърция (PNO).

Стачката на гръцките моряци ще продължи от полунощ до полунощ, спирайки всички фериботни и корабни услуги в цялата страна. Акцията на PNO съвпада с по-широка стачка на Общата конфедерация на труда (GSEE), която миналата седмица обяви, че ще предприеме стачни действия с искания за възстановяване на 13-ата и 14-ата месечна заплата, увеличение на заплатите и сключване на колективни трудови договори за публичния сектор.

В съобщението на PNO се посочва, че законопроектът, внесен от гръцкото министерство на труда, повишава дневния лимит на работа до 13 часа, премахвайки дългогодишния принцип „осем часа работа, осем часа свободно време, осем часа почивка“. Синдикатът предупреди още, че промяната ще застраши здравето, безопасността и семейния живот, като критикува ратифицирането от страна на Гърция на Конвенцията за морски труд на Международната организация на труда, която позволява на екипажите на някои кораби да работят до 14 часа на ден, въпреки че екипажите на фериботите остават ограничени до 10.