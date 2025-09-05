Турската отбранителна компания ВМС започва масовото производство на първия турски танк „Алтай“

Председателят на управителния съвет на турската отбранителна компания ВМС Фуат Тосялъ обяви днес, че компанията вече е започнала масово производство на първия турски танк „Алтай“ в завода си в Анкара, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

„Алтай“ е първият танк, разработен изцяло от Турция, като плановете за създаването му започват още през 2007 г., а първите тестове на бойната машина са направени през април 2023 г.

„Нашият завод, който бе изграден едва миналата година - вече започна масово производство. Очакваме той да отговори на нуждите на турските въоръжени сили и съюзническите страни в отбранителната промишленост“, заяви днес Тосялъ, като подчерта, че за производството на бойните машини заводът използва специални индустриални роботи и съвременни технологии.

Ръководителят на секретариата на турската отбранителна индустрия Халук Гьоргюн също изрази задоволството си от началото на масовото производство на танкове „Алтай“, като заяви: „Срещахме се почти всеки ден за този проект. Най-важното за нас е, че този завод вече е започнал масово производство и тази огромна мечта се превърна в реалност“.