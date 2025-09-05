Подробно търсене

Турската отбранителна компания ВМС започва масовото производство на първия турски танк „Алтай“

Кристиан Стратев
Турската отбранителна компания ВМС започва масовото производство на първия турски танк „Алтай“
Турската отбранителна компания ВМС започва масовото производство на първия турски танк „Алтай“
Танк "Алтай". Снимка: АА (Архив)
Анкара,  
05.09.2025 14:19
 (БТА)

Председателят на управителния съвет на турската отбранителна компания ВМС Фуат Тосялъ обяви днес, че компанията вече е започнала масово производство на първия турски танк „Алтай“ в завода си в Анкара, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“. 

„Алтай“ е първият танк, разработен изцяло от Турция, като плановете за създаването му започват още през 2007 г., а първите тестове на бойната машина са направени през април 2023 г. 

„Нашият завод, който бе изграден едва миналата година - вече започна масово производство. Очакваме той да отговори на нуждите на турските въоръжени сили и съюзническите страни в отбранителната промишленост“, заяви днес Тосялъ, като подчерта, че за производството на бойните машини заводът използва специални индустриални роботи и съвременни технологии. 

Ръководителят на секретариата на турската отбранителна индустрия Халук Гьоргюн също изрази задоволството си от началото на масовото производство на танкове „Алтай“, като заяви: „Срещахме се почти всеки ден за този проект. Най-важното за нас е, че този завод вече е започнал масово производство и тази огромна мечта се превърна в реалност“. 

/ПК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:45 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация