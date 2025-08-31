Подробно търсене

Ердоган се срещна със Си Цзинпин преди срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в китайския град Тянцзин

Магдалена Димитрова
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган (вляво) и китайският президент Си Дзинпин. Снимка: Turkish Presidency via AP (архив)
Анкара,  
31.08.2025 12:59
 (БТА)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с китайския президент Си Цзинпин, съобщи турското издание "Дейли Сабах". Срещата на двамата президенти идва преди вечеря, която Си Цзинпин организира за лидерите, участващи в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която ще се състои днес и утре в град Тянцзин в Китай. 

По-рано Си проведе двустранни разговори с различни лидери, включително индийския премиер Нарендра Моди, беларуския президент Александър Лукашенко, азербайджанския президент Илхам Алиев, президентът на Малдивите Мохамед Муизу и арменския премиер Никол Пашинян.

Тазгодишната среща на ШОС е петата годишна среща на върха, организирана от Китай от създаването на форума през 2001 г., отбелязва изданието. Тя се провежда на фона на ескалиращо геополитическо напрежение, включително войната в Газа и конфликта в Украйна. Си, който е ротационен председател, ще председателства срещата на върха.

/МИД/

