С промените в климата планинските курорти на Сараево изместват фокуса си от зимните спортове към летния туризъм

На сравнително кратко разстояние с кола от средиземноморското крайбрежие, планинските курорти близо до Сараево - традиционно зависими от зимните спортове - бавно, но сигурно се насочват към привличане на летни туристи.

Въпреки прословуто лошото водене на отчетност в Босна и Херцеговина, представителите на туристическия бранш в балканската страна с 3,3 милиона жители казват, че се очертава ясна тенденция.

„Преди разчитахме на снега, но няма как да подминем факта, че сега е вероятно снегът да падне и да се натрупа на височина над 2500 метра, а нашите планини просто не са толкова високи“, казва Харис Фазлагич, председседател на Туристическия съвет на Сараево.

Фазлагич вярва, че чрез разширяване на летните си предложения, планинските курорти могат да привлекат туристите далеч от непоносимата жега и високите цени на традиционните морски почивки по адриатическото крайбрежие на Хърватия и Черна гора. Той посочва още, че засилването на целогодишната привлекателност на района е „бъдещето на туризма“, но признава, че за тази цел е нужна дългосрочна стратегия.

През 2017 г., след няколко зими с малко сняг, планините Яхорина и Белашница близо до Сараево започнаха да разширяват летните си предложения. Тези планини, които бяха домакини на Зимните олимпийски игри през 1984 г., са с надморска височина от съответно 1906 м. и 2067 м.

В момента в тези планини се работи целогодишно, благодарение на ски лифтовете, от които се откриват живописни гледки, и постоянно разрастващите се пешеходни и велосипедни маршрути и турове.

„Времето тук е фантастично – изобщо не е горещо“, казва Душко Куртович, турист от босненския град Добой, по време на кратката си почивка в Яхорина миналата седмица.

Подобно на други туристи, които изследват горските пътеки и се возят на лифтовете около Сараево, Куртович е облечен за меко лятно време. Температурите тук обикновено се задържат между 24 и 30 градуса по Целзий.

Времето е приятна промяна за туристите, тъй като крайбрежните региони в Централна и Източна Европа преживяват все по-чести и продължителни горещи вълни, като дневните температури често достигат 40 градуса по Целзий през последните няколко години.

Василие Кнежевич, който организира АТВ обиколки на най-високите върхове на Яхорина, отбелязва, че макар ски сезонът да е бил „вял“ поради недостига на сняг, досега лятото в планината е „страхотно“.

Туристическият бизнес може да се разраства в планините на Сараево, но той остава далеч по-малко печеливш от крайбрежните дестинации в съседна Хърватия, където туризмът представлява до 20 на сто от брутния вътрешен продукт на страната.

Само на пет часа път с кола от Сараево, древният град Дубровник се бори с изключителен приток от туристи. За разлика от босненските си колеги, които се опитват да увеличат посетителите, туристическите власти на Дубровник са фокусирани върху справянето със свръхтуризма, ограничавайки броя на туристите от круизните кораби в града до 4000 по всяко време на деня и разрешавайки придвижване с автомобили в Стария град само на местни граждани, притежаващи специално разрешение.

Въпреки тези ограничения и екстремните летни горещини, Дубровник регистрира близо два милиона нощувки през първите седем месеца на 2025 г., почти двойно повече от региона на Сараево.

Докато изменението на климата тласка Босна и Херцеговина и Хърватия към различни туристически стратегии, двете страни споделят обща цел - да „удължат сезона“ и да се превърнат в „целогодишна туристическа дестинация“, смята Аида Ходжич от Туристическия съвет на Дубровник.

(Превод от английски: Кристиан Стратев)