Турските депутати водят напрегнат дебат за законопроект за контрол на бездомните кучета

Турска парламентарна комисия започна напрегнат дебат днес относно законопроект за управление на голямата популация от бездомни кучета в Турция, за който защитниците на животните се притесняват, че може да доведе до масово избиване на животните, предаде Асошиейтед прес.

Законопроектът, внесен в парламента от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, противопостави групи, които се застъпват за по-безопасни улици, свободни от бездомни кучета, и активисти, защитаващи правата на животните, които искат оттеглянето на законопроекта.

Ердоган заяви, че около четири милиона улични кучета се скитат по улиците и селските райони в Турция. Докато много от тях са кротки, се забелязват все повече кучета, бродещи на глутници, и все повече хора биват нападани.

Законопроектът, който се разглежда в парламентарната комисия за земеделието и селските въпроси, е преработена версия на първоначалното предложение, което изискваше събиране на бездомните кучета, прибирането им в приюти и евтаназията им, ако не бъдат осиновени в рамките на 30 дни.

Проектът, който изтече в медиите, предизвика обществено недоволство, като защитниците на правата на животните смятат, че ще се стигне до масово изтребване на неосиновените кучета.

Ревизираният законопроект принуждава общините да премахнат бездомните кучета от улиците и да ги настанят в приюти, където да бъдат кастрирани и обезпаразитени. Кучетата, които са болни, смята се, че имат бяс или проявяват признаци на агресивно поведение, ще бъдат евтаназирани.

Общините ще са задължени и да изградят кучешки приюти или да подобрят условията в съществуващите приюти до 2028 г.

Ревизираният проектозакон не успя да облекчи опасенията, като активисти твърдят, че някои общини могат да изберат лесното решение за прилагане на масово умъртвяване на бездомните животни, вместо да отпуснат ресурси за приюти.

Заседанието на парламентарната комисия за земеделието и селските въпроси днес започна бурно, като председателят на комисията поиска медиите, представителите на неправителствени организации и другите наблюдатели да напуснат залата. Според него в стаята няма достатъчно място, за да се съберат всички. Срещата бе преместена в по-голямо помещение по-късно.

Междувременно активисти организираха протест в парк в близост до сградата на Великото национално събрание на Турция за втори пореден ден въпреки дъжда, като крещяха „Оттеглете, оттеглете, оттеглете законопроекта!“ и „Няма да позволим клане“.

Лявоцентристката основна опозиционна Народнорепубликанска партия и други по-малки партии се противопоставиха на законопроекта. Управляващата партия на Ердоган и съюзниците му националисти обаче имат парламентарно мнозинство и най-вероятно законопроектът ще бъде приет, когато стигне до парламента за окончателно одобрение.

В доклад, публикуван от асоциацията „Безопасни улици и защита на правото на живот“ (Safe Streets and Defense of the Right to Life Association), организация, която се бори за премахването на всички бездомни кучета по улиците, се посочва, че 65 души са загинали при нападение на улични кучета от 2022 г. насам.

Ердоган заяви, че най-малко 55 души също са били убити в последните пет години в над 3500 пътнотранспортни произшествия, причинени от автомобили, отклонили се от пътя си, за да избегнат улични кучета. Той предупреди също, че популацията на кучетата в страната увеличава риска от бяс.

Правителството обеща да се заеме с проблема по-рано тази година, след като дете бе сериозно ранено при нападение на кучета в столицата Анкара.

Съществуващите регулации изискват уличните кучета да бъдат залавяни, кастрирани и обезпаразитени и след това върнати на мястото, където са намерени. Но неуспехът при изпълнението на тези правила през последните години доведе до бум на популацията на уличните кучета, посочват групи за правата на животните. Според тях последователното изпълнение на съществуващите регулации би било достатъчно за контрол на популацията.