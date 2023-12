АНА-МПА: Инициативата "Work From Greece" посещава гръцки дестинации за дигитални номади

Инициативата "Work From Greece" на „Маркетинг Грийс“ (Marketing Greece) проведе серия от дейности през изминалия период в Атина, Парос, Евбея, Ханя, Каламата и Сирос с цел привличане на интереса на дигиталните номади и работещите от разстояние към гръцките дестинации, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Сред целите инициативата workfromgreece.gr е било и провеждането на дискусии с местните туристически общности относно феномена на дигиталните номади.

В рамките на инициативата „Престой на дигитални номади“ Nomads Two Go се запознаха с ежедневието на Атина, Евбея и Парос, Julia's Days Off опознаха есенната страна на Ханя, Red White Adventures откриха опита от живота и работата в Месиния и особено в Каламата, а семейството на Our Travelness се наслади на ежедневието на Сирос.

В Ханя, Каламата и Сирос бяха проведени поредица от семинари с участието на дигитални номади от „Престой на дигиталните номади“ (Digital Nomad Stays) и членове на местната туристическа общност, на които бяха анализирани възникващите възможности, предизвикателства и потенциал на тази група.

„Феноменът на дигиталните номади все още запазва своята привлекателност, както и своя потенциал, предлагайки на дестинациите възможности да създадат туристически модел, който да засили посоката на устойчиво развитие“, заяви генералният мениджър на „Маркетинг Грийс“ Никос Диамандопулос.

