АТА: Албания се присъединява към водещите страни в безкасовите плащания

Инициативата „Безкасова Албания 2030“ поставя страната сред водещите държави в приемането на безкасови разплащателни решения, съобщава за БТА агенция АТА.

Министърът на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай обяви, че икономическата и цифровата трансформация на страната, която ще започне в началото на 2026 г., ще се основава на три основни стълба: увеличаване на използването на електронни плащания, постепенно намаляване на транзакциите с пари в брой и модернизиране на финансовата инфраструктура за насърчаване на по-формална, прозрачна и конкурентоспособна икономика.

Моделът, който Албания се стреми да възприеме, е подобен на практиките на най-напредналите страни в света в тази област.

Швеция се счита за водещ пример за безкасова икономика, като само 1 процент от транзакциите се извършват с физически пари в брой. Норвегия е друга европейска страна, в която използването на пари в брой е на много ниски нива, а банките значително са намалили услугите по обработка на пари в брой.

В Азия Сингапур е сред най-успешните модели, с добре установена екосистема за незабавни плащания и широко разпространено използване на унифициран национален QR код.

Междувременно в Европа Нидерландия и Дания стандартизираха цифровите плащания, превръщайки ги в доминиращ метод за ежедневни транзакции.

Според министър Ибрахимай „Безкасова Албания 2030“ ще постави страната на равна нога с тези държави чрез политики, насочени към улесняване на финансовите услуги, повишаване на сигурността и борба с неформалната икономика.

