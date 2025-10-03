Анелия Пенкова, БТА Паралели: Държавите искат спешна реформа в ООН, но не са единодушни

Повечето държави са съгласни, че има спешна нужда от реформа в Организацията на обединените нации, но няма единодушие каква всъщност да бъде тази промяна. Това заяви в подкаста "БТА Паралели" журналистката от дирекция "Международна информация" на БТА Анелия Пенкова, която беше и специалният пратеник на агенцията за отразяването на юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Темата за реформата на ООН присъстваше и в речта на българския премиер Росен Желязков, който каза, че "Съветът за сигурност трябва да бъде реформиран, за да отразява днешния свят - по-ефективен, по-представителен и по-отговорен".

Най-сериозни са исканията за реформи по отношение на основния орган на международната организация - Съвета за сигурност, където всъщност се взимат ключовите решения за прилагането на военна сила или санкции срещу отделни държави, потвърди Анелия Пенкова. "Много държави настояват за разширяване на Съвета за сигурност, за увеличаване на броя на постоянните членки или пък за промяна в правилото с правото на вето. Повече държави да разполагат с това право на ротационен принцип може би", каза тя. По думите ѝ борбата е и за по-добър географски баланс в представителството на постоянните страни членки на Съвета за сигурност. В момента това са петте държави победителки от Втората световна война - САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция. Цели континенти обаче, като Африка и Южна Америка, изобщо нямат думата в ключовата структура на ООН, което много хора смятат за несправедливо, допълва Анелия.

Основните теми, доминирали 80-ата юбилейна сесия, са войните в Украйна и Близкия изток - посочва специалният пратеник на БТА. Като акцент откроява и първото участие на сирийски лидер от над 50 години насам.

Безспорен акцент по време на Общото събрание на ООН бе речта на американския президент Доналд Тръмп. Според Анелия Пенкова именно тя е задала тона за дискусиите през останалата част от деня. Острите критики на лидера на САЩ към ООН и европейските страни обаче бяха посрещнати с мълчание и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, и от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, отбелязва журналистката. "Вече на хората им стана ясно, че това, което казва той (Доналд Тръмп), утре може да не е така, на следващата седмица може да си смени мнението отново. Просто може би международната общност свикна на неговата непредсказуемост", посочва Анелия Пенкова. По време на форума Тръмп отново промени позицията си спрямо войната в Украйна и заяви, че с помощта на Европа страната може да си върне обратно отнетите от Русия територии.

Признаването на палестинската държава от няколко страни по време на форума в ООН също доведе до остри реакции и от страна на премиера на Израел - Бенямин Нетаняху, и от американския държавен глава Доналд Тръмп. Те определиха признаването на Палестина като "подарък за Хамас". Така и по отношение на войната в Газа "до момента не сме видели пробив в преговорите за мир", коментира специалният пратеник на БТА в ООН.

Украинският президент Зеленски изрази разочарование от ООН, правейки препратка към Газа, тъй като призивите и изявленията на организацията не преминават към действия, и за пореден път призова за подкрепа на Украйна, обобщи Анелия Пенкова.

Извън работните си ангажименти покрай многобройните статии и обобщения, които е подготвила по време на командировката си в Ню Йорк, Анелия Пенкова описва Голямата ябълка като главозамайващ град. "Там сградите са коя от коя по-различни и по-впечатляващи. Със сигурност има прекрасни гледки, например от Бруклинския мост, да кажем, има много красива гледка. И човек, накъдето и да погледне, вижда една безкрайна светлина, защото градът е гигантски и светлините му се виждат до безкрая", разказва впечатленията си Анелия.

Тя започва като стажантка в "Международна информация" на БТА по време на студентските си години, след което кандидатства официално за работа в агенцията и е одобрена. Отговорността да отразява подобни "тежки" събития като сесиите на ООН приема като комплимент, но и доста сериозно. Заради младостта си Анелия се чувства като човек, който трябва да се доказва двойно повече от опитните си колеги, но се радва на доверието, което ѝ гласуват в дирекцията и възможността да работи по толкова важни световни теми.