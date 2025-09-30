Подробно търсене

Германия арестува сириец, заподозрян в извършване на престъпления срещу човечеството

Николай Джамбазов
Германия арестува сириец, заподозрян в извършване на престъпления срещу човечеството
Германия арестува сириец, заподозрян в извършване на престъпления срещу човечеството
(ABC News via AP)
Берлин,  
30.09.2025 14:40
 (БТА)

Германската полиция арестува днес сириец, заподозрян в извършване на престъпления срещу човечеството, между които убийства и изтезания, в качеството си на ръководител на паравоенна групировка, съобщиха германски прокурори, цитирани от Ройтерс.

Сирийският гражданин, идентифициран досега като Ануар С. съгласно германското законодателство за защита на личните данни, е заподозрян в ръководене на групировката "Шабиха", мобилизирана в Алепо и действаща от името на сирийското правителство, начело с тогавашния президент Башар Асад.

Германската прокуратура заяви, че заподозреният и неговите съучастници са удряли граждани с пръчки, метални тръби и други инструменти в шест случая между април и ноември 2011 г. , за да разпръснат протестиращи. В изявлението на прокурорите се посочва също, че сред инструментите бил използван и електрошок.

Някои от протестиращите са били предадени на полицията и разузнавателните служби и в ареста са били подложени на сериозно малтретиране, при което при един случай протестиращ е бил убит.

През последните няколко години Германия потърси наказателната отговорност на бивши служители в правителството на Башар Асад според принципите на универсалното правосъдие, които позволяват на прокурорите да повдигат обвинения на лица, заподозрени в извършването на престъпления срещу човечеството навсякъде по света.

/ЛМ/

Свързани новини

25.06.2025 09:03

Германската полиция започна общонационална операция срещу използването на реч на омразата в онлайн пространството

Полицията в Германия е започнала общонационална операция, насочена срещу заподозрени автори на реч на омразата и подстрекателство в онлайн пространството, предаде ДПА, позовавайки се на свои източници.
08.05.2025 14:44

Германската полиция засили граничните проверки след встъпването в длъжност на новото правителство на канцлера Фридрих Мерц

Германската полиция засили днес проверките по границата на фона на усилията на правителството на канцлера Фридрих Мерц да покаже твърдата си позиция по отношение на ограничаването на незаконната имиграция, предаде ДПА. Говорител на федералната
28.08.2023 15:25

Австрийската полиция установи, че има нов маршрут за превеждане на нелегални мигранти през страната към Германия

По данни на австрийската полиция вероятно нов маршрут за нелегален превоз на мигранти минава през Линц, провинция Горна Австрия, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ. Властите предполагат, че след успешните полицейски акции по главните,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:50 на 30.09.2025 Новините от днес

30.09.2025 14:09 Официални актове и съобщения

Прокуратура на Република България: 829 досъдебни производства за наркотични вещества и 65 досъдебни производства за нелегална миграция са образувани в периода 1-31 август 2025 г., показва анализ на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация