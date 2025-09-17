Подробно търсене

ФНА: Филипинската агенция по изправителни дейности настоява за условно освобождаване на затворници по медицински причини

Габриела Иванова
Снимка: ФНА
Манила ,  
17.09.2025 22:49
 (БТА)

Филипинската агенция по изправителните дейности призова парламента на страната да приеме закон, който да позволява условно освобождаване по медицински причини на лишени от свобода, които са в напреднала възраст, в краен стадий на заболяване или със сериозни увреждания, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА). 

Директорът на агенцията генерал Грегорио Пио Катапанг-младши направи предложението пред Камарата на представителите по време на обсъжданията на проектобюджета за 2026 година. Според него подобен закон би създал трайна и хуманна система, съобразена с международните добри практики, която ще гарантира достойно отношение и адекватна медицинска грижа за възрастните и тежкоболните, лишени от свобода.

Той посочи, че държави като САЩ, Великобритания и Канада вече имат законови механизми за подобен тип освобождаване, тъй като продължителното лишаване от свобода на тежкоболни или нетрудоспособни затворници може да се приеме за нехуманно и без реална наказателна стойност.

"Нашата система се сблъсква с хронични проблеми като пренаселеност, ограничен достъп до здравни услуги и непрекъснато увеличаващ се брой възрастни лишени от свобода", подчерта Катапанг. Той допълни, че много от лишените от свобода над 70-годишна възраст страдат от хронични заболявания, които ги правят неспособни да се грижат за себе си. 

По приблизителни данни в момента между 500 и 1 000 възрастни затворници изтърпяват наказания, като около 100 от тях са с краен стадий на заболявания.

Катапанг отново постави акцент върху нуждата от увеличаване на средствата за медицински грижи за лишените от свобода, като подчерта колко е важно да се подобри медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)

/ВД/

