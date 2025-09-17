ФНА: Филипинската агенция по изправителни дейности настоява за условно освобождаване на затворници по медицински причини

Филипинската агенция по изправителните дейности призова парламента на страната да приеме закон, който да позволява условно освобождаване по медицински причини на лишени от свобода, които са в напреднала възраст, в краен стадий на заболяване или със сериозни увреждания, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Директорът на агенцията генерал Грегорио Пио Катапанг-младши направи предложението пред Камарата на представителите по време на обсъжданията на проектобюджета за 2026 година. Според него подобен закон би създал трайна и хуманна система, съобразена с международните добри практики, която ще гарантира достойно отношение и адекватна медицинска грижа за възрастните и тежкоболните, лишени от свобода.

Той посочи, че държави като САЩ, Великобритания и Канада вече имат законови механизми за подобен тип освобождаване, тъй като продължителното лишаване от свобода на тежкоболни или нетрудоспособни затворници може да се приеме за нехуманно и без реална наказателна стойност.

"Нашата система се сблъсква с хронични проблеми като пренаселеност, ограничен достъп до здравни услуги и непрекъснато увеличаващ се брой възрастни лишени от свобода", подчерта Катапанг. Той допълни, че много от лишените от свобода над 70-годишна възраст страдат от хронични заболявания, които ги правят неспособни да се грижат за себе си.

По приблизителни данни в момента между 500 и 1 000 възрастни затворници изтърпяват наказания, като около 100 от тях са с краен стадий на заболявания.

Катапанг отново постави акцент върху нуждата от увеличаване на средствата за медицински грижи за лишените от свобода, като подчерта колко е важно да се подобри медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)