Френската полиция арестува 295 протестиращи в деня, в който новият премиер на Макрон встъпи в длъжност

Протестиращи хора блокираха пътища, извършиха палежи и бяха посрещнати със залпове от сълзотворен газ в Париж и на други места във Франция, засилвайки натиска над президента Еманюел Макрон и превръщайки първия ден на премиера Себастиан Льокорню в негово бойно кръщение, предаде Асошиейтед прес.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че в първите часове на планирания ден на национални демонстрации срещу Макрон, бюджетните разходи и други проблеми, предизвикващи общественото недоволство, са задържани 295 души.

Въпреки че не успя да изпълни намерението си "Да блокираме всичко", протестното движение, което започна онлайн през лятото предизвика широкоразпространени безредици. То влезе в сблъсъци с безпрецедентно разположените 80 000 полицаи, които разбиваха барикади и извършваха бързи арести.

Министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо заяви, че в западния град Рен е подпален автобус. На югозапад палежи нанесоха щети на електрически кабели, като спряха влаковете по една линия и причиниха нарушаване на трафика по друга, съобщиха транспортните власти.

Днешните протести протекоха с по-ниска интензивност в сравнение с безредиците, които периодично разтърсваха управлението на Макрон през първия и продължаващия му втори мандат като президент. Те включваха месеци на национални протести на т.нар. "жълти жилетки" срещу икономическото неравенство през 2018-2019 г.

След преизбирането си през 2022 г. Макрон се изправи пред гнева на мнозина французи заради непопулярните пенсионни реформи. Той се сблъска и с национални безредици и бунтове през 2023 г. след застрелването на тийнейджър от полицията в покрайнините на Париж.

Въпреки това, демонстрациите и спорадичните сблъсъци с полицията в Париж и на други места днес засилиха усещането за криза, което отново обхвана Франция след последния срив на правителството в понеделник, когато премиерът Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента.