Алексей Маргоевски
Лукашенко заяви, че не му се иска да управлява авторитарно, но по друг начин "засега не се получава"
Беларуският президент Александър Лукашенко. Снимка: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Минск,  
28.08.2025 16:00
Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че не би искал да управлява авторитарно, но по друг начин засега не се получава, предаде ТАСС.

"Не бих искал да управлявам авторитарно, диктаторски. Засега обаче по друг начин не се получава", цитира думите на президента близкият до пресслужбата му канал в "Телеграм" "Пул Первого  ("Пул на Първия"). Освен това контекстът, в който е направено изказването, не се посочва.

При посещение в Могильовска област Лукашенко проведе съвещание, посветено на развиването на производството на картофи.

"Кампанията по прибирането на реколтата е в разгара си. Всичко, което беше поискано от правителството, е направено. Сега резултатът зависи от вас. Успоредно с картофите върви прибирането на цвеклото, включително захарно, на царевицата, зелето, морковите. Годината не беше лека, но да повторя - реколтата беше чудесна. Трябва да я приберем и запазим", каза Лукашенко, цитиран от агенция БелТА.
  

